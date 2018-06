Attesa per G7: acquisti sul dollaro, Trump mette i mercati in modalità risk-off (analisti)

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Borse in calo nell'ultima seduta di negoziazione della settimana con gli investitori che si posizionano verso attività meno rischiose. Acquisti quindi su Bund e Treasury, mentre sul valutario il dollaro Usa guadagna terreno su tutte le altre valute ad eccezione di yen e franco svizzero. "La coppia eur/usd non è stata in grado di rompere la resistenza a 1,1854 al rialzo ed è scesa sotto 1,1770", rimarca Arnaud Masset, analista di Swissquote.Focus sul G7 al via oggi in Canada. Le discussioni sulle tariffe commerciali saranno al centro dell'attenzione con gli Stati Uniti che si troveranno isolati "con Donald Trump è riuscito a diventare nemico della maggior parte dei suoi alleati schiaffeggiando i dazi sulle loro esportazioni americane", aggiunge Masset.