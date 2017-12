Rame prosegue rally dopo dati import Cina

Alessandro Piu 27 dicembre 2017 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Ilrame è salito a toccare nuovi massimi da tre anni e mezzo al London metal exchange. Il metallo ha segnato in giornata un prezzo a 7.210 dollari per tonnellata e si mantiene ora nelle vicinanze della soglia dei 7.200 dollari. La spinta è arrivata oggi dai dati sulle importazioni cinesi, cresciute in novembre a 329.168 tonnellate (+19% in un anno). A sostenere i prezzi anche la notizia sull'interruzione della produzione di Jangxi Copper per contrastare l'inquinamento. Il principale produttore cinese in realtà, spiega il sito specializzato metalbulletin.com, non ha interrotto la produzione ma ha solo ricevuto una notifica dalle autorità con le quali una discussione è ancora in corso.