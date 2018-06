Petrolio: quotazioni in rosso in attesa dell’Opec

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni del greggio in rosso in scia delle tensioni commerciali e in attesa del possibile incremento dell’output. Al Nymex un barile di WTI, il petrolio made in Usa, passa di mano a 64,71$, -1,48% rispetto al dato precedente, mentre all’ICE il benchmark globale, il Brent, è scambiato a 74,9$, -0,58%.Nei prossimi giorni, i maggiori produttori potrebbero decidere di tornare a far crescere il greggio estratto per fronteggiare il calo dell’output venezuelano e le minori forniture in arrivo dall’Iran a causa delle sanzioni statunitensi.Stando alle indiscrezioni, l’Opec e i Paesi non facenti parte del Cartello avrebbero raggiunto un accordo su un aumento anche se restano divergenze sull’entità della misura.