Petrolio: Opec, scorte globali inizieranno discesa nel secondo trimestre

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Le scorte globali di petrolio inizieranno a scendere nel secondo trimestre e a maggio l’Opec deciderà se estendere i tagli alla produzione oltre la prima metà dell’anno. Parola di Mohammad Barkindo, segretario generale dell’Opec.



A margine di una conferenza, Barkindo ha rimarcato che l’Opec non ha uno specifico target di prezzo ma “punta ad un livello che sia sostenibile per gli investimento dell’industria petrolifera”.



Alla seconda seduta consecutiva di guadagni, il future con consegna marzo sul Brentpassa di mano a 55,6 dollari, lo 0,91% in più rispetto al dato precedente.