Lo yen si rafforza contro dollaro ed euro

Alessandro Piu 28 dicembre 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

L'avvio della seduta europea vede lo yen rafforzarsi contro il dollaro, di circa mezzo punto percentuale, e contro l'euro in misura più limitata. Dalle minute dell'ultima riunione della Bank of Japan emergono pressioni sul governatore Kuroda per una modifica della politica monetaria ultra-espansiva. In particolare alcuni membri del board, sulla base del miglioramento dell'andamento economico e delle attese positive sulla crescita dei prezzi, hanno avanzato l'ipotesi di ridurre gli acquisti di Etf da parte della BoJ o di modificare il livello dei tassi di interesse.