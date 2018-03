Kuroda parla di uscita da misure stimolo nell'anno fiscale 2019, yen spicca il volo

Titta Ferraro 2 marzo 2018 - 10:07

Nuovo scatto dello yen contro il dollaro dopo che Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, ha affermato che la banca centrale prenderà in considerazione un'uscita dalla sua politica monetaria ultraccomodante se l'obiettivo di inflazione sarà raggiunto nell'anno fiscale 2019 (che terminerà a marzo 2020). Parole che hanno portato il cross dollaro/yen scendere fino a 105,64. Acquisti sullo yen dettati anche dall'incertezza sui mercati globali dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi sull'acciaio e sull'alluminio.Nell'audizione al Parlamento giapponese, Haruhiko Kuroda ha detto che c'è bisogno che la crescita dei salari sostenga l'inflazione, sottolineando che il Giappone non è più in deflazione, ma che "l'attitudine deflazionistica sta condizionando l'inflazione". In ogni caso, Kuroda esclude un rialzo dei tassi nel breve termine.