Forex: yen ai massimi da novembre 2016, parole Aso non fermano rally

15 febbraio 2018

Prosegue anche oggi la forza dello yen sul valutario, complice la contemporanea debolezza marcata del dollaro Usa. Il cross usd/jpy è sceso fino a 106,18 con la divisa nipponica sui massimi da novembre 2016.Il ministro delle Finanze, Taro Aso, ha dichiarato che il recente rafforzamento dello yen non è così brusco da giustificare un intervento. "Dal nostro punto di vista, la situazione attuale non necessita di un intervento speciale. Lo yen non sta salendo o scendendo bruscamente", ha detto Aso.