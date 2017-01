Forex: banca centrale conferma costo del denaro, lira turca paga pegno

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per il cambio dollaro/lira dopo la decisione della Banca centrale turca di confermare il costo del denaro all’8%. Gli analisti avevano stimato un incremento di 50 punti base.



Al momento per acquistare un dollaro sono necessarie 3,7875 TRY, poco meno di un punto percentuale al di sopra del dato precedente. Il cross lo scorso 11 gennaio ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 3,941037.