Commodity: balzo del greggio dopo l’aggiornamento sugli stock Usa

Luca Fiore 27 giugno 2018 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Wti nei pressi dei massimi dal novembre 2014. Dopo il +3,6% di ieri, oggi le quotazioni del WTI si sono spinte fino a 72,8 dollari dopo l’aggiornamento relativo gli stock della prima economia. Al momento per acquistare un barile di greggio made in Usa con consegna agosto sono necessari 72,53 dollari, +2,84% rispetto al dato precedente.Il Dipartimento dell’Energia statunitense ha annunciato che nella settimana al 22 giugno le scorte sono scese di 9,9 milioni di barili facendo registrare il calo maggiore da inizio anno. Gli analisti avevano stimato un rosso di 2,4 milioni di barili.Segno più per gli stock di benzina (+1,2 milioni) mentre quelli di distillati non hanno fatto registrare variazioni.