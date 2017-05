Petrolio sotto pressione: Opec estende accordo tagli produzione a marzo 2018 (Bloomberg)

Daniela La Cava 25 maggio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

L'Opec ha deciso di estendere di ulteriori nove mesi l'accordo sui tagli alla produzione annunciato lo scorso novembre. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita delegati presenti alla riunione in corso a Vienna, l'organizzazione ha così deciso di prolungare fino a marzo 2018 i tagli produttivi. La decisione, che dovrà essere condivisa con i Paesi non Opec, è in linea con le recenti posizioni espresse da Arabia Saudita e Russia, che puntava a un'estensione di nove mesi. Intanto il petrolio perde terreno: il Wti lascia sul terreno l'1,9% a 50,38 dollari al barile, mentre il Brent scivola dell'1,65% a 53,08 dollari.