Petrolio: quotazioni in calo nel giorno del meeting Opec a Vienna

Valeria Panigada 21 agosto 2017 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Petrolio in calo nel giorno del meeting Opec a Vienna sui tagli alla produzione. Questa mattina il future sul Crude Wti scivola dello 0,21% a 48,56 dollari al barile, mentre quello sul Brent segna un ribasso dello 0,42% a 52,50 dollari, dopo che venerdì erano saliti in scia alla pubblicazione dei dati sulle trivelle attive negli Usa. Oggi il cartello del petrolio presenterà in una riunione tecnica le conclusioni del vertice straordinario dello scorso 8 agosto ad Abu Dhabi, in cui si è raggiunto un maggior rispetto degli impegni dell'accordo sui tagli alla produzione. A fine 2016 si era raggiunta una intesa per ridurre la produzione di greggio di 1,8 milioni di barili al giorno fino a marzo 2018, così da limitare l'offerta sui mercati mondiali e sostenere i prezzi.