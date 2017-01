Petrolio: domanda 2016 rivista al rialzo, ma rallenterà nel 2017 (IEA)

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

La domanda mondiale di petrolio è cresciuta più del previsto nel 2016, a 1,5 milioni di barili al giorno, ma rallenterà nel 2017. Secondo il nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (International Energy Agency, IEA), l'aumento più forte del previsto della domanda, stimata in precedenza a 1,4 miliardi di barili al giorno per il 2016, è dovuta alle maggiori richieste in Europa per via di un inverno particolarmente rigido nei Paesi del Nord. Tuttavia, nel 2017 la domanda di petrolio rallenterà a 1,3 milioni di barili giornalieri in scia a un aumento delle quotazioni del greggio. Sul lato della produzione, l'IEA indica che "le riduzioni annunciate dall'Opec e 11 produttori non-Opec sono in fase di attuazione ed è troppo presto per capire se è stato raggiunto il livello di conformità.