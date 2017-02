Oro vola sopra i 1250 dollari. Massimi 2017: è risk off?

Marco Berton 24 febbraio 2017 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Risk off in quest'ultima seduta settimanale? Sembrerebbe di sì visto l'andamento di quello che rimane il bene rifugio per eccellenza, l'oro che questa mattina scambia in area 1255 dollari all'oncia, livelli che rappresentano i massimi del 2017 e più precisamente dalla seduta dell'11 novembre 2016.