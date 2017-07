Forex: yen destinato a indebolirsi con protrarsi normalizzazione della Fed (analisti)

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Lospread fra il decennale USA e giapponese si sta allargando con gli USA che stanno implementando la fase di rialzo dei tassi mentre la Bank of Japan che dovrebbe restare ancora ferma a lungo sul fronte costo del denaro. "Per il momento i fondamentali giapponesi rimangono deboli", rimarca Yann Quelenn, analista di Swissquote Europe. Stamattina il dato sugli ordinativi di macchinari riferito a maggio è sceso del 3,6% m/m, dopo il -3,1% segnato ad aprile. In tale contesto l’USD/JPY sta monitorando il massimo da un anno "e crediamo che, in assenza di incertezze geopolitiche, lo JPY possa scendere ancora. Si preannuncia un’estate tranquilla per la BoJ", conclude Yann Quelenn.