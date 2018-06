Forex: franco svizzero in calo dopo vittoria del No nel referendum su moneta sovrana

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Debole questa mattina il franco svizzero dopo che il referendum in Svizzera sulla moneta sovrana ha visto una netta prevalenza del No con oltre il 75% delle preferenze. La proposta prevedeva che la Banca nazionale svizzera (BNS) diventasse l’unico creatore di denaro, proibendo alle banche commerciali di creare moneta elettronica. Se il referendum fosse stato approvato, le banche svizzere avrebbero potuto prestare soltanto il denaro presente fisicamente nei loro depositi.Il cross euro/franco svizzero sale dello 0,38 percento a 1,1635. Movimento dettato anche dalla forza relativa dell'euro contro le altre principali valute in scia alle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato circa la politica fiscale del nuovo governo.