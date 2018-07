Agenda: sorprese positive da Zew potrebbero dare ulteriore impulso (analisti)

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 09:19

Se l'agenda macro americana non offre spunti di particolare rilevanza, sono numerosi i dati da monitorare oggi a livello macro per la zona euro. Oltre alla produzione industriale in Francia (già uscito) e a quella italiana (in uscita alle 10), si guarda allo Zew che misura la fiducia delle imprese tedesche. "L’indice Zew dovrebbe risentire dell’offensiva protezionista americana e delle tensioni politiche che hanno caratterizzato la Germania nelle scorse settimane", commentano dall'ufficio studi di Intesa Sanpaolo. Quanto alle ripercussioni di questo dato sul fronte cambi, gli esperti indicano che "solo delle sorprese assai positive (ma improbabili) dall’indagine Zew di oggi potrebbero dare ulteriore impulso all’euro per aggredire il livello di 1,18".