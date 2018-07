BlackRock: downgrade per Europa e Giappone

Alessandra Caparello 10 luglio 2018 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Si intitola "Declassamento dell’Europa e del Giappone" il commento settimanale ai mercati e investimenti di Richard Turnill, BlackRock’s Global Chief Investment Strategist.“Siamo favorevoli a ridurre l'esposizione al rischio con l'aumento dell'incertezza. Consideriamo le azioni europee vulnerabili ai rischi, sia a livello globale che locale. Il sentiment è già cambiato", argomenta Turnill rimarcando come i fondi azionari globali hanno registrato la terza settimana consecutiva di deflussi netti.I mercati finanziari, dice l’analista, si trovano in una situazione di difficile equilibrio in cui la forte crescita degli Stati Uniti sta guidando l'espansione globale e potenziando gli utili aziendali, ma l'incertezza sulle prospettive è in aumento e le condizioni finanziarie si stanno inasprendo."Privilegiamo le azioni rispetto al reddito fisso, ma preferiamo ridurre in parte il rischio di portafoglio. Ci concentriamo sui nostri mercati azionari più competitivi e abbiamo declassato l'Europa e il Giappone (...) La crescente incertezza macroeconomica, legata in primo luogo alle controversie commerciali mondiali e al loro potenziale impatto sulla crescita, e le condizioni finanziarie più restrittive amplificano l'importanza della resilienza del portafoglio. Questo è uno dei temi principali delle nostre prospettive d'investimento globali per il 2018. Consideriamo le azioni europee vulnerabili ai rischi, sia a livello globale che locale (...) Il nostro indicatore di rischio geopolitico BlackRock indica che i mercati potrebbero ancora non prestare sufficiente attenzione al rischio di frammentazione dell'Europa".