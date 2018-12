Walgreens Boots Alliance: Standard Ethics emette rating "E+"

Daniela La Cava 12 dicembre 2018 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (SE) emette un rating "E+" a Walgreens Boots Alliance, nuovo componente dello SE US Index. Walgreens Boots Alliance possiede punti di vendita propri e una serie di aziende nel settore farmaceutico specializzate nella distribuzione e nel commercio all'ingrosso. Offre inoltre servizi in ambito sanitario, benessere e fitness."Il consiglio di amministrazione di Walgreens Boots Alliance è indipendente; tuttavia, c'è margine di miglioramento in termini di internazionalità del board e di parità di genere", spiega la società di rating."Sebbene la società abbia istituito un comitato CSR, potrebbe apportare delle migliorie alle proprie strategie di sostenibilità Esg e includere riferimenti alle raccomandazioni e alle linee guida dell'Ue, dell'Ocse e dell'Onu su buone pratiche sostenibili e sui diritti umani", indica Standard Ethics aggiungendo che poiché Walgreens Boots Alliance si colloca "tra i primi tre in termini di quota di mercato in molti dei singoli Paesi in cui opera", verrà ancora monitorata la posizione di mercato della società.