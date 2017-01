USA incassa downgrade da Standard Ethics. Pesano decisioni Trump

Marco Berton 30 gennaio 2017 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

L'agenzia di rating Standard Ethics ha emesso un downgrade sul giudizio degli Stati Uniti d'America (SER) portandolo a "EE+" dal precedente "EEE-". L'outlook rimane "negativo"

Secondo una nota dell'agenzia la decisione è dovuta alle nuove misure messe in atto dal presidente degli Stati Uniti. "La rinuncia a trattati internazionali (o impegni internazionali) per la libera circolazione delle persone e delle merci e la riduzione delle emissioni, rappresenta un elemento controverso nelle relazioni internazionali ed un elemento ostativo al mantenimento di uno Standard Ethics rating d'eccellenza".

"Qualsiasi dichiarazione o azione che possa promuovere o tollerare la tortura è un elemento gravemente negativo oltre che essere in contrasto a numerosi trattati internazionali ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 promossa e firmata, tra gli altri, dagli Stati Uniti d'America", conclude la nota di Standard Ethics