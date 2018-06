Opec verso accordo su aumento produzione di 600mila bpd, Wti balza a 67$

Titta Ferraro 22 giugno 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Sale l'attesa per l'esito del vertice Opec, in corso di svolgimento a Vienna. I prezzi del petrolio viaggiano sui massimi di giornata con il futures sul Wti salito sopra quota 67 dollari al barile, in rialzo del 2%.L’accordo preliminare, secondo quanto riporta Bloomberg, prevede un aumento della produzione di 600 mila barili al giorno. Un compromesso in modo da evitare il veto dell'Iran. L'aumento effettivo sarà però inferiore perché diversi membri non sono in grado di aumentare l'output.