Netflix: Goldman Sachs alza il prezzo obiettivo a 490$

Luca Fiore 13 giugno 2018 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Seduta con il segno più per Netflix, in rialzo del 2,42% a 372,65 dollari. A spingere il titolo è un report elaborato da Heath Terry, analista di Goldman Sachs. L’esperto, che ha alzato il prezzo obiettivo su NFLX di 100 a 490 dollari, ritiene che “il 2018 sarà l’anno in cui il flusso di cassa farà segnare il picco negativo mentre l’anno prossimo la crescita del fatturato inizierà a sovraperformare quella per la creazione dei contenuti”. Negli ultimi 12 mesi l’azione ha segnato un +144%.