Cisco: per Morgan Stanley è “overweight”, prezzo obiettivo a 39$

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Dopo una fiammata iniziale, segno meno per Cisco Systems, in rosso dello 0,41% a 34,09 dollari. Morgan Stanley ha annunciato di aver alzato la valutazione sul colosso del networking in vista di tagli alla tassazione per il rimpatrio dei capitali e di un ciclo di rimpiazzo delle attrezzature per la gestione delle reti.



James Faucette, analista di MS, ha portato il giudizio da “equal weight” a “overweight” e alzato il prezzo obiettivo a 39$ (oltre 14 punti percentuali sopra i livelli attuali).



Il piano presidenziale per far rientrare capitali negli Stati Uniti, rileva l’esperto, potrebbe portare a un riacquisto di azioni che provocherebbe la diminuzione del flottante e la crescita dell’utile per azione 2018 di una percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento.