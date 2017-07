Yoox net-a-porter: Jefferies scatenato sul settore moda e lusso. Per la casa d’affari titolo vale 33 euro

Alessio Trappolini 5 luglio 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Jefferies scatenato sul settore moda e lusso tricolore questa mattina. Flavio Cereda, analista della casa d’affari, ha avviato la copertura sia su Moncler che su Yoox net-a-porter, assegnando ad entrambi una raccomandazione di acquisto.Sprint per il titolo Yoox Net-a-porter, con il prezzo che mostra un rialzo superiore al 3% in Borsa dopo la fiducia incassata da Jefferies. La casa d’affari ha avviato la copertura sul titolo dell’azienda guidata da Federico Marchetti con una raccomandazione di acquisto ed un target price a 33 euro.Per Ynap il target price medio espresso dal consensus di Bloomberg è 31,1 euro. In questo momento ci sono 14 analisti con un giudizio positivo.