Yoox Net-a-Porter: inizio di anno sofferto in Borsa, Exane riduce raccomandazione a Underperform

25 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Mattinata di passione per Yoox Net-a-Porter a Piazza Affari, con il titolo che viene venduto a piene mani dopo la bocciatura da parte di Exane-Bnp Paribas. Ad un’ora dall’avvio delle negoziazioni il titolo è scivolato al di sotto della soglia psicologica a 25 euro, registrando il maggior calo dal luglio del 2016.



Exane ha tagliato il rating sul titolo portandolo a Underperform dal precedente Neutral, target price che scende a 20 euro dal precedente 27 euro. Per gli esperti della casa d’affari “il gruppo di Federico Marchetti opera in un mercato con crescenti spinte concorrenziali che potrebbero esercitare pressioni sui margini dell’azienda”, viene spiegato nel report.



Il 2017 non è iniziato benissimo per Yoox dal punto di vista borsistico. Il titolo ha infatti perso circa l’8,5% rispetto alla prima seduta dell’anno, tornando sui livelli di novembre dello scorso anno.



In attesa dei risultati preliminari del 2016, che saranno diffusi il prossimo 7 febbraio, gli analisti rimangono comunque positivi. Secondo il consensus raccolto da Bloomberg fra gli analisti che offrono copertura sul titolo, sono 17 quelli che consigliano l’acquisto sul titolo, mentre soltanto un analista suggerisce il mantenimento e uno il sell. Il target price medio si colloca a 32,50 euro.



In questo quadro il titolo cede il 5,5% a 24,32 euro, a fronte di un rialzo del FTSE Mib dello 0,35 per cento.