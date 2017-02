YNAP: vendite sul titolo dopo i dati sul fatturato 2016, analisti limano il prezzo obiettivo

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Giornata di vendite sul listino di Piazza Affari per il titolo Yoox Net-A-Porter Group, in rosso di quasi quattro punti percentuali a 22,96 euro (-3,97%). La società ieri sera ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con ricavi per 538 milioni di euro, +19,2% organico (+11,4% reported) rispetto a un anno prima.



Il dato segna un’accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell’anno (crescita organica +17,1%) ma è leggermente inferiore alle attese. Nel 2016 il fatturato si è attestato a 1.871 milioni, +17,7% a livello organico e +12,4% su base reported. Gli analisti avevano stimato vendite dell’esercizio a 1,88 miliardi.



Dopo la diffusione dei conti, Goldman Sachs e JPMorgan hanno confermato le raccomandazioni “buy” e “overweigth” limando però il prezzo obiettivo a 34 euro (34,50 euro) e a 27 euro (da 28,50 euro). Decisione simile quella adottata da Mediobanca che ha ridotto il target price da 29,7 a 28,2 euro (“outperform).