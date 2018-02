UniCredit viaggia con il vento in poppa: Mediobanca Securities alza target a 24 euro

Alessio Trappolini 9 febbraio 2018 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Vento in poppa per UniCredit in Borsa. Il titolo viaggia ben oltre quota 18 euro in rialzo dell’1,22% galvanizzato dalla promozione di Mediobanca Securities che ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 23 a 24 euro, confermando la raccomandazione outperform.Gli analisti citano i conti del quarto trimestre 2017 superiori alle attese in termini di net interest income, commissioni e costi. Inoltre, "la qualita' dell'attivo sta migliorando velocemente", hanno scritto gli esperti.MB ha aumentato le stime di Eps del 6% per il 2019 e dell'8% per il 2020. Unicredit resta la top pick degli analisti nel settore.