UniCredit, realizzi sul titolo dopo record da marzo 2016: analisti ancora positivi sul titolo

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Mattinata di realizzi sul bancario tricolore, ed in particolare su UniCredit. Il titolo al momento sta scendendo di circa il 2 per cento rispetto ai massimi relativi dal marzo del 2016 aggiornati ieri a 18,38 euro.Lo sprint rialzista sul titolo è arrivato dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali la scorsa ottava, numeri apprezzati dal mercato grazie al contenimento dei costi e al rafforzamento dell'attività commerciale nelle principali aree di business. Inoltre, il management ha confermato che la società pagherà un dividendo in contanti sui risultati 2017.In questo quadro, sono arrivate promozioni a pioggia da parte di tutte le maggiori case d’affari che coprono il titolo. Questa mattina anche RBC e Macquarie hanno alzato le proprie stime sul fair value delle azioni Ucg.Nel dettaglio, RBC ha alzato il target price a 20 euro da 17 euro, confermando la raccomandazione Outperform. Confermato il rating anche da Macquarie, che contestualmente ha alzato a 22 euro da 21 euro il prezzo obiettivo.