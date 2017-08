Ubi Banca: per SocGen non è più da comprare, “ha corso troppo negli ultimi mesi”

Alessio Trappolini 1 agosto 2017 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Ubi Banca ha corso troppo dall’inizio dell’anno sino ad oggi (+60% YTD) e i tempi sarebbero maturi per qualche fisiologica presa di profitto. E’ il succo del report fatto circolare questa mattina da Societe Generale che sta azzoppando la performance del titolo alla Borsa di Milano questa mattina.Per gli esperti della banca d’affari UBI ha corso molto nel recente passato e dunque “la valutazione del titolo non è più molto interessante alla luce dell’andamento operativo dell’istituto di credito”, viene spiegato nello studio.Date queste premesse SG ha abbassato la raccomandazione da Buy a Hold ma ha al contempo alzato il target price da 3,7 a 4 euro per “tener conto del minor cost of equity”. Ricordiamo che la banca guidata da Victor Massiah alzerà il velo sui conti della prima parte dell’anno venerdì 4 agosto prossimo.In questo quadro il titolo viaggia in ribasso lasciando sul terreno l’1,22% circa a 4,036 euro.