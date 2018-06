Triboo: Mediobanca conferma outperform, spesa pubblicitaria online prevista in crescita del 7% nel 2018

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Triboo, società che controlla Brown Editore, si mette in evidenza sul listino Aim Italia, mostrando un balzo di oltre 3 punti percentuali. L'azione del gruppo guidato da Giulo Corno segna in questo momento un rialzo del 3,2% passando di mano a 2,28 euro, in prossimità dei massimi dello scorso 20 marzo. Oggi gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato il giudizio outperform con target price a 2,70 euro, su positive previsioni di crescita della spesa pubblicitaria online. In un articolo pubblicato da Engage, il mercato della spesa pubblicitaria digitale in Italia dovrebbe aumentare del 7% quest'anno, soprattutto grazie al video e ai social media. "Triboo ha una esposizione del 40% su questo segmento", sottolineano da Mediobanca Securities, che stimano una crescita della divisione media di Triboo del 7% nel 2018 rispetto all'anno scorso, confermando il segnale di ripresa registrato nella seconda metà del 2017.