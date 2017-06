Tlc: Tim in vantaggio su Telefonica per margini, ma più debole per posizione finanziaria

Valeria Panigada 13 giugno 2017 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia (Tim) è in vantaggio sulla spagnola Telefonica in termini di margini ma risulta più debole sotto il profilo finanziario. E' la conclusione a cui arriva Moody's confrontando i due operatori telefonici. La maggiore dimensione, la sua impronta più internazionale, in particolare in America Latina, e il suo potenziale di vendita di asset non strategici per ridurre il debito rendono Telefonica più forte a livello finanziario. Tuttavia Tim vanta margini più alti di quelli di Telefonica e tra i più elevati degli operatori tlc europei. Guardando al futuro, però, Moody's vede incertezza soprattutto per Tim con l'ingresso di un quarto operatore di telefonia mobile, Iliad nel 2018, e la prospettiva di crescita del Pil dell'Italia più debole rispetto all'economia spagnola.