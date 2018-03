Terna: Fitch conferma rating 'BBB+', outlook stabile

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine dell’emittente (Idr) e quello del debito senior non garantito di Terna a 'BBB+', un notch al di sopra di quello dell'Italia, con outlook stabile. L'agenzia americana ha inoltre confermato il rating di breve termine dell’emittente (IDR) a 'F2'.La valutazione di Fitch, si legge in una nota di Terna, conferma la solidità del piano strategico 2018-2022 presentato la scorsa settimana, che prevede una strategia di crescita sostenibile e costante nel tempo, coniugata ad una nuova politica dei dividendi remunerativa per gli azionisti.