Stmicroelectronics, anche Deutsche Bank rivede al rialzo target price

Marco Berton 27 gennaio 2017 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Mattinata volatile in Borsa per Stmicroelectronics che dopo essersi mosso tra un massimo a 12,63 e un minimo a 11,93 euro scambia in questi minuti in area 12,27 euro, in progresso di circa un punto percentuale e mezzo. Proseguono le revisioni di giudizi da parte delle più importanti società internazionali: tra queste Deutsche Bank che ha alzato il target price a 10 rispetto ai precedenti 8 euro.