SocGen a gamba tesa sul lusso tricolore: doppio downgrade su Moncler e Ferragamo

Alessio Trappolini 25 gennaio 2018 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Doppia azione di SocGen su Moncler e Ferragamo stamattina. Nel dettaglio, la banca francese ha abbassato il rating dell’azienda di Remo Ruffini a Hold dal precedente Buy (target alzato a 30 euro dal precedente 28 euro) ed ha ridotto da Hold a Sell il giudizio su Ferragamo (prezzo obiettivo da 22 a 20 euro).Per quanto riguarda Moncler il downgrade è motivato dal fatto che “la valutazione dell'azione ora risulta in linea con i fondamentali”, (dopo i recenti massimi storici, ndr). Il titolo comunque continua ad offrire “ il profilo di crescita piùinteressante per il 2018-2019 tra i titoli del settore su cui abbiamo copertura", scrivono gli esperti.Più severo il giudizio su Ferragamo; “il downgrade è legato alla prolungata debolezza della performance operativa della società e la mancanza di visibilità sul turnaround nonostante il rilancio del marchio in corso".