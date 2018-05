Snam e Italgas confermano decisione Moody’s di porre rating sotto revisione

Luca Fiore 31 maggio 2018 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Snam e Italgas hanno emesso una nota per confermare che Moody’s Investor Services ha posto “under review” i rating a lungo termine delle Società, attualmente al livello “Baa1”, in relazione alla connessione al merito di credito sovrano. Tale azione segue la decisione annunciata ieri da Moody’s di porre in “review for downgrade” i bond governativi italiani.