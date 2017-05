Salvatore Ferragamo: Bank of America ML taglia raccomandazione da Buy a Neutral

Alessio Trappolini 26 maggio 2017 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

La parabola ribassista di queste ultime sedute potrebbe proseguire anche oggi per Salvatore Ferragamo. Oggi Bank of America Merril Lynch ha infatti comunicato di aver tagliato la raccomandazione sul titolo della casa di moda da Buy a Neutral. Al momento fra gli analisti che seguono il titolo 7 sono posizionati sul Buy, 18 sul mantenimento e 2 sul Sell.



In questo quadro il titolo sta perdendo circa il 2,4% scivolando a 25,04 euro dopo pochi minuti dall’inizio della seduta.