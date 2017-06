Saipem: Moody’s conferma il rating, titolo in rosso di un punto percentuale

Luca Fiore 16 giugno 2017 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta con il segno meno per il titolo Saipem che, fiaccata dalla debolezza del greggio (-2% per il Brent in cinque sedute), segna un rosso di un punto percentuale a 3,38 euro.Ieri sera l’agenzia Moody’s Investor Services ha confermato la valutazione “Ba1” per il “corporate family rating”, con outlook stabile, e per le “senior unsecured facilities” comprendenti tre emissioni obbligazionarie da € 500 milioni ciascuna.