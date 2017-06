Saipem: AlphaValue lima raccomandazione, aumentano analisti scettici su titolo ma target price medio è ambizioso

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

La casa d’affari AlphaValue ha ridotto la raccomandazione sul titolo Saipem a Reduce, dalla precedente Add. Per l’analista Marzio Foa, che segue il titolo per AlphaValue, l’azienda italiana vale 3,35 euro per azione.



Con questo provvedimento aumenta la percentuale di analisti con una view ribassista sul titolo. Al momento, secondo le rilevazioni di Bloomberg, sono 9 (32% circa del consensus) gli analisti che raccomandano la vendita del titolo mentre solo 6 rimangono posizionati sull’acquisto. 13 (46,4% del consensus) quelli posizionati sul mantenimento in portafoglio.



Il target price medio calcolato fra quelli dei 18 analisti che coprono il titolo è pari a 4,34 euro, prezzo che incorpora un upside potenziale del 22,6% rispetto alle attuali quotazioni.



In Borsa oggi Saipem si sta mostrando tonica, snobbando dunque la decisione di AlphaValue. Al momento il titolo viaggia in rialzo del 2,3% a 3,52 euro.