S. Ferragamo: trimestrale deludente, le case d’affari abbassano le valutazioni

Poco brillante la mattinata borsistica di Salvatore Ferragamo. Alla luce dei risultati trimestrali snocciolati ieri, giudicati in maniera contrastata dal mercato, il titolo è inchiodato sulla parità a quota 24,49 euro. Sull’azione pesa il taglio delle stime da parte di numerose case d’affari di rilievo internazionale.JP Morgan ha ridotto il prezzo obiettivo su S.Ferragamo a 22,5 euro dal precedente 23 euro, pur confermando la raccomandazione neutrale. Conferma il giudizio Hold anche SocGen, ma al contempo abbassa le stime sul fair value a 26 euro per azione dal precedente 28 euro.Sulla stesa falsariga anche Barclays, che ha abbassato l’asticella del prezzo obiettivo a 24,5 euro da 27 euro a causa dei “deludenti margini lordi”.