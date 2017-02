STMicroelectronics ai massimi da quasi 10 anni: analisti alzano target

Marco Berton 22 febbraio 2017 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Protagonista assoluto della giornata il titolo STMicroelectronics che segna un balzo superiore ai 4 punti percentuali dopo aver toccato un massimo intraday a 14,68 euro. Si tratta del valore più elevato da quasi 10 anni, e più precisamente dal giugno 2007.

Gli analisti di Equita Sim hanno alzato questa mattina il loro target price sull'azione dai precedenti 14 a 15,2 euro; confermato il rating buy.

"Negli ultimi giorni, come sempre succede prima del Mobile World Congress, STM ha comunicato il lancio di diversi prodotti, tra cui sono sicuramente da segnalare la nuova generazione del sensore Time of Flight (con applicazioni Internet of Things che portano il campo di utilizzo oltre lo smartphone) e una innovativa mems piezoelettrica per gli altoparlanti degli smartphone. Riteniamo che entrambi i prodotti abbiano ricevuto importanti 'design win' e contribuiranno al fatturato a partire dal secondo semestre. Incorporiamo nelle stime i nuovi sensori (contributo incrementale di circa 20 mln usd di Ebit nel 2018) e portiamo la stima di euro/usd a 1,06 (contributo incrementale di circa 60 mln usd di Ebit nel 2018)" precisa una nota a firma di Gianmarco Bonacina.