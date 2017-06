STM: Moody's alza l'outlook a positivo da stabile, confermato rating Ba1

Valeria Panigada 13 giugno 2017 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha alzato la prospettiva su STMicroelectronics, portandola a positiva dal precedente stabile, e ha confermato il rating al gradino Ba1. Il miglioramento dell'outlook è stato dettato, spiega l'agenzia statunitense, per riflettere "il significativo rafforzamento del profilo finanziario di Stm a partire dalla seconda metà del 2016. Non solo. Tutti i segmenti della società hanno contribuito alla crescita dei ricavi. Alla luce di questi cambiamenti, Moody's non esclude un possibile upgrade in futuro. "Nel caso in cui Stm dimostri nel corso dei prossimi 12-18 mesi che può sostenere, se non migliorare ulteriormente, questo profilo finanziario, il rating può essere alzato", ha affermato l'agenzia.