Recordati: per Credit Suisse è underperform, titolo reagisce male a Piazza Affari

17 gennaio 2018

MILANO (Finanza.com)

Recordati bocciata dagli analisti di Credit Suisse. Questa mattina il broker svizzero ha abbassato il giudizio sul gruppo farmaceutico italiano al gradino underperform dal precedente neutral, con target price fermo a 37 euro. La revisione è stata dettata dall'attuale valutazione del titolo in relazione ai competitors e ad alcuni dubbi sulla strategia e sull'attività sottostante del gruppo. "L'acquisizione di Seloken annunciata a metà 2017 è stata positiva per l'utile di Recordati, quindi prevediamo che la crescita rallenti dalla seconda metà del 2018 in assenza di un altro accordo e da un possibile crescente investimento nell'attività di R&S", spiegano gli analisti nella nota diffusa oggi. Credit Suisse rimane cauto anche riguardo alle prospettive a breve termine per il nuovo Reagila (la nuova licenza antipsicotica rilasciata da Gideon Richter per l'Europa) in quanto Recordati potrebbe aver bisogno di aumentare le risorse specialistiche per la promozione e l'attività di vendita. La bocciatura di Credit Suisse pesa sul titolo Recordati che questa mattina a Piazza Affari cede l'1,37% scambiando a 37,40 euro.