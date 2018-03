Piazza Affari: Telecom Italia, Goldman Sachs dice buy

Daniela La Cava 9 marzo 2018 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari Telecom Italia rimane una delle equity story della settimana, dopo la presentazione dei conti 2017 e del nuovo piano, ma soprattutto post ingresso del fondo Elliott. Oggi è arrivata anche la promozione di Goldman Sachs che dice: "buy". Gli analisti della banca d'affari Usa hanno, infatti, alzato la raccomandazione a buy dal precedente neutral, con un target price che sale a 1,02 euro ad azione dal precedente 0,86 per le ordinarie e passa da 0,71 a 0,89 euro per le risparmio. Secondo Goldman Sachs, Telecom Italia registrerà un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del free cash flow 2019/2022 del 12% "in quanto beneficia del mercato della telefonia fissa a più rapida crescita in Europa, della riduzione dei costi e del calo dei capex, che compenseranno una maggiore concorrenza".