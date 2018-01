Piazza Affari, STM in testa al listino: SocGen dice Buy, “titolo a sconto”

Alessio Trappolini 18 gennaio 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics sale in testa al FTSE Mib (+2% a 20,06 euro) spinto dal newsflow positivo riguardante l’azienda ed il settore. Di questa mattina la notizia che Societe Generale ha avviato la copertura sul titolo con rating Buy e prezzo obiettivo a 32 dollari.Per gli esperti della banca d’investimento STM “detiene solide posizioni di mercato e sta emergendo come un fornitore forte per l'auto, il comparto industriale e l'Internet of Things”. Dal punto di vista borsistico il titolo proviene da una gran corsa (+10% da inizio anno e +85,90% rispetto ad un anno fa) ma secondo SocGen le potenzialità per ulteriori rialzi non si sarebbero ancora esaurite, in quanto “il titolo resta a sconto rispetto ai peer nonostante un profilo di crescita oltre la media”.Nel frattempo, sia il settore tecnologico che quello dei semiconduttori sono in fermento: ieri il Nasdaq Composite ha toccato per la prima volta nella storia quota 7.300 punti. Contestualmente l’indice SOX di Philadelphia ieri ha raggiunto un nuovo massimo assoluto a 1.366,105 punti.