Piazza Affari, Dada inarrestabile: titolo prosegue rally supportato dal Buy di Banca Imi

Alessio Trappolini 25 agosto 2017 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Non si ferma lo sprint innestato da Dada a Piazza Affari. Dopo la brillante seduta di ieri il titolo è partito al rialzo anche questa mattina e dopo poco più di un’ora dall’avvio delle contrattazioni ha superato di slancio quota 4 euro, massimo relativo da metà maggio 2017.Il titolo trae beneficio dalla promozione di Banca Imi (rating alzato a Buy dal precedente Hold e elevato il prezzo obiettivo da 4,4 e 4,8 euro. Con questa performance Dda al momento indossa la maglia rosa come miglior titolo dell’intero Mta di Borsa Italiana ed ha portato il proprio attivo borsistico da inizio anno oltre il +31 per cento.