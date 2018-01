Piazza Affari: Cnh sotto la lente di Goldman Sachs, 4 ragioni per investire nel titolo

Daniela La Cava 10 gennaio 2018 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial finisce sotto la lente d'ingrandimento di Goldman Sachs. Gli esperti della banca americana hanno confermato la raccomandazione d'acquisto (rating buy) sul titolo del gruppo italo-americano, con un prezzo obiettivo pari a 14,5 euro (17,4 dollari). "Sebbene il titolo abbia chiuso il 2017 con un rialzo del 35%, vediamo un ulteriore upside e confermiamo il rating buy e il target price di 14,5 euro", scrive la banca Usa nel report dedicato a Cnh. In particolare, gli analisti di Goldman Sachs indicano quattro ragioni chiave per investire in Cnh Industrial nel corso del 2018: un'accelerazione nella ripresa del mercato delle macchine agricole, decisa crescita degli utili e della generazione di cassa, e infine potenziale creazione di valore tramite la possibile vendita/spin-off delle divisioni veicoli commerciali e powertrain. A Piazza Affari il titolo Cnh viaggia sotto la soglia dei 12 euro ad azione, mostrando un rialzo dello 0,25% a 11,98 euro.