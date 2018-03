Piaggio: Moody's alza outlook a positivo, confermati rating B1

Daniela La Cava 26 marzo 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha rivisto al rialzo l'outlook sul Gruppo Piaggio, portandolo da stabile a positivo. Secondo quanto comunicato dall'agenzia di rating americana, "l'outlook positivo riflette l’aspettativa che le performance del gruppo Piaggio miglioreranno ulteriormente nei prossimi 12-18 mesi, confermando il progresso che la società ha già raggiunto nel 2017. Le aspettative riflettono la ripresa macroeconomica in tutta Europa, la forte crescita registrata nel mercato indiano delle due ruote e le iniziative poste in essere dalla società per migliorare le proprie performance in India e Vietnam". In relazione ai rating, gli analisti di Moody’s hanno commentato: “Confermiamo a B1 i rating del Gruppo Piaggio, ma nei prossimi 12-18 mesi potremmo rivederli al rialzo se la società dovesse riuscire a mantenere un leverage (rapporto tra l’indebitamento finanziario lordo e l’Ebitda, rettificati secondo le metodologie di Moody’s) inferiore a 4,5 volte e un flusso di cassa rapportato al debito netto (rettificati secondo le metodologie di Moody’s) superiore al 15%”.A Piazza Affari, il titolo del gruppo guidato da Roberto Colaninno sale dello 0,8% a 2,278 euro.