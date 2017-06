Moody’s: outlook stabile su sistema bancario spagnolo

Alessio Trappolini 1 giugno 2017 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

L’outlook sul sistema creditizio spagnolo rimane stabile. Lo riferisce l’agenzia Moody’s in una nota di questa mattina, nella quale viene espresso l’apprezzamento per l’impegno nella “riduzione dei crediti problematici” e ribadita la fiducia per il “ritorno ad una stabilità dei profitti nel 2017 e 2018”.

“Nei prossimi 12-18 mesi il sistema bancario iberico potrebbe anche vedere un’evoluzione positiva del merito di credito”, scrivono gli analisti dell’agenzia.