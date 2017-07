Moncler: per Jefferies è da comprare, target price a 24 euro

Alessio Trappolini 5 luglio 2017 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Mattinata sprint per Moncler, con il titolo che mostra un rialzo superiore all’1% in Borsa dopo la fiducia incassata da Jefferies. La casa d’affari ha avviato la copertura sul titolo dell’azienda del piumino con una raccomandazione di acquisto ed un target price a 24 euro. Così gli esperti della casa di affari: “i ricavi e l'Eps sono raddoppiati dal 2013, anno dell'Ipo. Il nostro giudizio Buy riflette le stime di una performance migliore nonostante una normalizzazione del tasso di crescita". In questo quadro oggi il titolo veleggia a ridosso dei 20,75 euro per azione.