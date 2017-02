Moncler: cresce l’appeal speculativo in Borsa, Macquarie alza target price a 20 euro

Alessio Trappolini 7 febbraio 2017 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Cresce l’appeal speculativo di Moncler in Borsa. Il titolo della casa di moda al momento è il migliore del principale listino di Borsa Italiana, dove guadagna il +2,4% a 17,83 euro.



Oggi il Ceo del gruppo Michael Kors, John Idol, ha dichiarato di stare considerando diverse possibilità nel mercato per eventuali aggregazioni. “La società ha i mezzi finanziari per farlo anche se la priorità rimane il riacquisto delle azioni proprie”, ha spiegato il numero uno dell’azienda, nel corso di una conference call con gli analisti per commentare i risultati del trimestre.



In questo quadro cresce l’attesa per i risultati trimestrali, che saranno pubblicati a fine mese. Nel frattempo gli analisti di Macquarie hanno rafforzato la raccomandazione sul titolo a Outperform alzando il target price a 20 euro dal precedente 18 euro.