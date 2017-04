Mediobanca: Fitch abbassa rating dopo downgrade Italia

Daniela La Cava 28 aprile 2017 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca ha comunicato che l’agenzia di rating Fitch ha ridotto i rating assegnati alla banca da “BBB+” a “BBB” per il lungo termine, confermando “F2” per il breve termine. "Questa azione segue il declassamento avvenuto lo scorso 21 aprile dei rating di lungo termine della Repubblica Italiana portati da “BBB+” a “BBB”", si legge in una nota. I rating a breve e lungo termine di Mediobanca sono allineati al rating sovrano cui sono vincolati. L’outlook passa da negativo a stabile.